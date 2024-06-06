ГУР ночью потопило российский корабль в Черном море: уничтожен рейдовый буксир

Уничтожение российского буксира в Черном море. Фото: кадр из видео

Ночью 6 июня ГУР уничтожило еще один российский корабль в Черном море. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

По словам Андрея Юсова, детали будут немного позже.

«Работа спецподразделений ГУР МО, морской удар, все точно. Еще минус один вражеский корабль. Детали будут сегодня. И, да, яркое видео также будет», – отметил он.

Как сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источник в ГУР, в Черноморском районе оккупированного Крыма в результате операции ГУР уничтожен, предположительно, рейдовый буксир.

В Telegram-канале «Крымский ветер» сообщили, что сегодня ночью было «громко» в районе поселка Черноморское.

Обновлено. В пресс-службе Главного управления разведки подтвердили уничтожение российского буксира в Черном море. Так, спецподразделение 9-го департамента ГУР у берегов оккупированного Крыма нанесло успешный удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 «Сатурн» или «Протей». В результате операции в акватории озера Панское очередное судно российских захватчиков уничтожено. Разрушительное огневое поражение нанесли после успешного прорыва линии оборонительных заграждений россиян в Черноморской акватории.

Напомним, что 30 мая в результате ночной атаки на аннексированный Крым были повреждены или уничтожены четыре транспортно-десантных катера «Тунец», паромы «Авангард» и «Конро Трейдер», а также лоцманский катер «Мечта».