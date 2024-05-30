В захваченном Крыму после ночной атаки уничтожены или повреждены пять катеров и два парома россиян

Подтверждение удара украинских надводных дронов по бухте Узкая в Крыму. Фото: "Радио Свобода"

30 мая в результате ночной атаки на аннексированный Крым повреждены или уничтожены четыре транспортно-десантных катера, два парома и лоцманский катер. Об этом сообщили в Telegram-канале ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах оккупированного Крыма.

Помимо затонувшего лоцманского катера «Мечта», в Крыму во время сегодняшней атаки повреждены паромы «Конро Трейдер» и «Авангард». Последний из-за повреждений сел на мель. На этих паромах ранения получили пять человек. Также повреждены четыре транспортно-десантных катера «Тунец». ГУР заявило об уничтожении двух таких катеров.

Как сообщает «Радио Свобода», которая геолоцировала видео, снятое с одного из беспилотных катеров ГУР минувшей ночью, геолокация подтверждает, что удар был нанесен по одному из российских катеров в бухте Узкая в порту «Черноморск». Это уже вторая атака этого места надводными дронами за месяц. Во время предыдущей, 6 мая, ГУР уничтожило российский скоростной катер.

Напомним, что ночью 30 мая оккупированный Крым атаковали ракетами и дронами, в результате чего поражены российские катера «Тунец».

Позже в ГУР подтвердили уничтожение двух транспортно-десантных катеров «Тунец» в Крыму.

Также стало известно о потоплении лоцманского катера «Мечта» на Керченской паромной переправе.