ГУР вночі потопило російський корабель у Чорному морі: знищено рейдовий буксир

Знищення російського буксира у Чорному морі. Фото: кадр із відео

Вночі 6 червня ГУР знищило ще один російський корабель у Чорному морі. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За словами Андрія Юсова, деталі будуть трохи згодом.

«Робота спецпідрозділів ГУР МО, морський удар, все точно. Ще мінус один ворожий корабель. Деталі будуть сьогодні. І, так, яскраве відео також буде», – наголосив він.

Як повідомило видання «Українська правда» з посиланням на джерело в ГУР, у Чорноморському районі окупованого Криму в результаті операції ГУР знищено, ймовірно, рейдовий буксир.

У Telegram-каналі «Кримський вітер» повідомили, що сьогодні вночі було «гучно» в районі селища Чорноморське.

Оновлено. У пресслужбі Головного управління розвідки підтвердили знищення російського буксира у Чорному морі. Так, спецпідрозділ 9-го департаменту ГУР біля берегів окупованого Криму завдав успішного удару по російському рейдовому буксиру проєкту 498 «Сатурн» або «Протей». Внаслідок операції в акваторії озера Панське чергове судно російських загарбників знищено. Руйнівне вогневе ураження завдали після успішного прориву лінії оборонних загороджень росіян у Чорноморській акваторії.

Нагадаємо, що 30 травня внаслідок нічної атаки на анексований Крим було пошкоджено або знищено чотири транспортно-десантні катери «Тунець», пороми «Авангард» та «Конро Трейдер», а також лоцманський катер «Мрія».