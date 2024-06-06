Местных жителей захваченной Луганщины за «клевету» и критику в сторону «властей» могут отправить в тюрьму

В населенных пунктах Луганской области, которые находятся под контролем оккупантов, местное население может отправиться в тюрьму, если будет критиковать так называемую власть. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«На временно оккупированных территориях Луганской области недовольным «властью» угрожают заключением до трех лет. Жители Рубежного неоднократно жаловались на так называемого «главу муниципального округа» — писали письма даже Путину», — отметил он.



По информации главы региона, оккупанты объяснили местным жителям, что за «клевету» на новую «власть» можно получить 3 года лишения свободы, за высказывания в социальных сетях — штраф.



Кроме того, россияне продолжили рейды в захваченном регионе. В частности, в Марковке, Новопскове, Бондаревке и Лесной Поляне оккупанты забирают продукты питания и бытовые вещи из домов и магазинов.



Ранее мы писали, что четверо жителей эвакуировались из Луганской области 30 мая. Однако в населенных пунктах все еще остаются более 50 человек.