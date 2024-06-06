Жителів захопленої Луганщини за «наклеп» та критику у бік «влади» можуть запроторити до в'язниці

У населених пунктах Луганської області, які перебувають під контролем окупантів, можуть відправити до в'язниці, якщо хтось критикуватиме так звану владу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



«На тимчасово окупованих територіях Луганської області невдоволеним «владою» загрожують ув'язненням до трьох років. Жителі Рубіжного неодноразово скаржилися на так званого главу муніципального округу — писали листи навіть Путіну», — зазначив Лисогор.



За інформацією голови регіону, окупанти пояснили місцевим жителям, що за «наклеп» у бік нової «влади» можна отримати 3 роки позбавлення волі, за висловлювання у соціальних мережах — штраф.



Крім того, росіяни продовжують рейди у захопленому регіоні. Зокрема, у Марківці, Новопскові, Бондарівці та Лісовій Поляні окупанти забирають продукти харчування та побутові речі з будинків та магазинів.



Раніше ми писали, що четверо жителів евакуювалися з Луганської області 30 травня. Однак у населених пунктах досі залишаються понад 50 людей.