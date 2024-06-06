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В «Укрэнерго» заявили о круглосуточном дефиците в энергосистеме страны

06 июня 2024, 14:58

В «Укрэнерго» заявили о круглосуточном дефиците в энергосистеме страны

Энергетики сообщили о круглосуточном дефиците в энергосистеме Украины Энергетики сообщили о круглосуточном дефиците в энергосистеме Украины

В энергосистеме Украины сохраняется дефицит. Он ожидается на протяжении всех суток. Об этом сообщило «Укрэнерго» в четверг, 6 июня.

«Сегодня лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. Для соблюдения лимитов облэнерго используют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

 Энергетики напомнили, что вчера с 20:40 были вынуждены задействовать аварийные отключения в 12 областях. Большинство регионов вернулись к графикам отключений около полуночи.

По состоянию на утро в четверг из-за непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в Днепропетровской, Кировоградской, Хмельницкой, Сумской и Черниговской областях.

По другим причинам без энергопитания 462 населенных пункта. Из-за боевых действий есть новые обесточения в Донецкой, Сумской, Харьковской, Херсонской областях. А по технологическим причинам есть отключения в Сумской области.

В «Укрэнерго» отметили, что сегодня Украина привлекает импорт электроэнергии в течение суток из Румынии, Польши, Венгрии и Молдовы общим объемом 25 851 МВт-час, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 649 МВт.

Экспорт не производится и не предусматривается.

Ранее украинские энергетики и эксперты заявили, что света в Украине может не быть по 10 часов в сутки.

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