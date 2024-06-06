В «Укренерго» заявили про цілодобовий дефіцит в енергосистемі країни

Енергетики повідомили про цілодобовий дефіцит в енергосистемі України

У енергосистемі України зберігається дефіцит. Він очікується протягом доби. Про це повідомило «Укренерго» у четвер, 6 червня.

«Сьогодні ліміти споживання електроенергії діють у всіх регіонах України протягом доби. Для дотримання лімітів обленерго використовують графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», — йдеться у повідомленні.

Енергетики нагадали, що вчора з 20:40 були змушені задіяти аварійні відключення у 12 областях. Більшість регіонів повернулися до графіків відключень близько опівночі.

Станом на ранок у четвер через негоду знеструмлено понад 100 населених пунктів у Дніпропетровській, Кіровоградській, Хмельницькій, Сумській та Чернігівській областях.

З інших причин без енергоживлення 462 населені пункти. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській, Херсонській областях. А з технологічних причин є відключення у Сумській області.

В «Укренерго» зазначили, що сьогодні Україна залучає імпорт електроенергії протягом доби з Румунії, Польщі, Угорщини та Молдови загальним обсягом 25 851 МВт-година з максимальною потужністю в окремий годинник до 1 649 МВт.

Експорт не провадиться і не передбачається.

Раніше українські енергетики та експерти заявили, що світла в Україні може не бути по 10 годин на добу.