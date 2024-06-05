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Света может не быть по 10 часов в сутки: заявления экспертов

05 июня 2024, 12:14

Света может не быть по 10 часов в сутки: заявления экспертов

Украинцам придётся привыкать жить без электроэнергии большую часть суток Украинцам придётся привыкать жить без электроэнергии большую часть суток

В Украине продолжают фиксировать сложную ситуацию в энергосистеме из-за повреждений, нанесенных из-за российских обстрелов. Уже в июле возможны отключения света на 10 часов. Об этом сказал председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

По его словам, не стоит ожидать уменьшения продолжительности отключений, поскольку Украине не хватает генерации для покрытия всех потребностей.

В то же время с помощью импорта также не удается покрыть это дефицит.

«У нас нет генерации. Мы не можем максимально импортом покрыть наши потребности. По состоянию на сегодняшний день ситуация выглядит так, что нечего дать в сеть, чтобы покрыть все потребности в Украине», — сказал Попенко.

Он отметил, что улучшение ситуации ожидается в сентябре — до этого будет отключение света по 6-8 часов.

Между тем народный депутат Украины и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что украинцам надо готовиться к сложной зиме, и что они будут со светом только по 12-14 часов в сутки. Об этом он сказал в эфире "Киев24".

«Ситуация следующая, мы с вами должны понимать, что объективно, и это самый главный момент сейчас, еще более главный, чем сам тариф на электроэнергию. Мы должны сегодня все говорить откровенно, что поднятие тарифа на электроэнергию не даст возможности все равно в 2024 году быть 24 часа в сутки со светом. Потому что ситуация на самом деле сверхсложная и мы ее видим в начале лета и она будет зимой, к сожалению, еще сложнее», — сказал депутат.

Эксперт Олег Попенко позже отметил, что Украина потеряла огромный объем генерации из-за российских обстрелов, но повышение тарифов не решит ситуацию.

«С марта месяца мы потеряли около 8 ГВт энергетической мощности, это объекты Центроэнерго, это — Трипольская и Змиевская ТЭС, это ДнепроГЭС, это попадание в генерации ДТЭК по всей территории Украины. Мы прошли зиму достаточно спокойно. У нас хватало мощностей, они даже были с запасом. Разрушение генерации приводит к тому, что даже ночью ее не хватает. У нас есть огромные проблемы, но их точно не надо решать благодаря поднятию тарифов с 1 июня», — сказал Попенко.

«В среднем украинские домохозяйства 80-85% потребляют 200 кВт в час в месяц. Платежка за свет в среднем подорожает на 380 грн в месяц. Есть такие домохозяйства, в которых нет горячей воды, например, как у меня, в среднем они потребляют 450-500 кВТ, я буду платить почти на 1000 грн больше», — сказал Попенко.

Он отметил, что сейчас Украина уже не продает электроэнергию за границу.

Но если к отключениям света украинцы уже почти привыкли, то несоблюдение графиков отключений каждый раз вызывают возмущение. 

Гендиректор YASNO (входит в группу компаний ДТЭК) Сергей Коваленко рассказал, почему так происходит в интервью «Экономической правде». Стоит отметить, что Коваленко отвечал на вопросы журналистов до последнего масштабного обстрела со стороны РФ, после которого ситуация значительно ухудшилась.

По словам Коваленко, есть несколько причин, почему не совпадают графики отключений. Но он отметил, что статистика отключений ведется и «в нашей компании 95-97% графиков совпадают». Правда, это касается Киева.

«Первая причина — очень быстро меняется потребление. Я называю это диспетчерской игрой. Приведу пример. Есть две линии и надо сделать так, чтобы у них свет был 50 на 50, то есть ровно по четыре часа. В определенный момент надо выключить одну линию и включить другую, но это не происходит одномоментно, за одну секунду», — отметил представитель компании.

Вторая — иногда не срабатывает автоматика и нужно доехать и выключить или включить вручную. Ездит бригада, она может где-то задержаться, попасть в пробку, «поэтому всегда есть операционный люфт, плюс-минус 30 минут».

«Иногда люди не видят светло-серую зону. В Киеве есть три зоны: одна гарантированная, когда свет точно будет, вторая — когда его точно не будет, и светло-серая, когда оно может быть, а может не быть. Люди как оптимисты ожидают, что в это время электричество точно будет, но так происходит не всегда», — добавил Коваленко.

Коваленко отметил, что надо оснастить жилье и электроприборы в нем предохранителями от перепадов напряжения. В новых электроприборах они уже установлены. А готовясь к зиме 2024-2025, нужно подумать, что делать, когда не будет света по восемь-девять часов.

«Я бы думал в двух направлениях: первое — электроэнергия, второе — тепло», — сказал Коваленко.

«Главная история — тепло. У нас есть шесть месяцев, чтобы каждый в своем доме разобрался, как у них работает отопление, и о чем стоит позаботиться, если свет будут выключать на длительный срок. Без света или еды можно что-то придумать, но когда от электричества зависит тепло в квартире, то об этом стоит позаботиться», — отметил гендиректор YASNO.

Напомним, сегодня, 5 июня, из-за дефицита в энергосистеме бытовым и промышленным потребителям будут отключать свет согласно графикам. В «Укрэнерго» предупредили об аварийных отключениях при превышении лимитов.

Лимиты на свет будут действовать во всех областях Украины с 00:00 до 24:00 для бытовых и промышленных потребителей.

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