Франция поставит в Украину самолеты Mirage 2000

Франция в рамках военной помощи поставит в Украину самолеты Mirage 2000, сообщил президент Эмманюэль Макрон.



«Франция помогает украинцам сопротивляться, но мы не хотим эскалации», — передает его слова Le Figaro.



Макрон отметил, что в пятницу во время его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским он собирается начать новое сотрудничество.

Mirage 2000 — это французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Дассо.



Самолеты позволят Украине защитить свою землю и воздушное пространство.



Для подготовки управления Mirage 2000-5 Франция организует шестимесячные курсы подготовки пилотов, начиная с этого лета, уточнил Макрон.