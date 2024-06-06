Франція доставить в Україну літаки Mirage 2000

Франція у рамках військової допомоги поставить в Україну літаки Mirage 2000, повідомив президент Емманюель Макрон.



«Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації», — передає його слова Le Figaro.



Макрон зазначив, що у п'ятницю під час його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він має намір розпочати нову співпрацю.

Mirage 2000 — це французький багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений у 1970-х роках фірмою Дассо.



Літаки дозволять Україні захистити свою землю та повітряний простір.



Для підготовки управління Mirage 2000-5 Франція організує шестимісячні курси підготовки пілотів, починаючи з цього літа, уточнив Макрон.