В Польше вынесли приговоры семерым виновным в смерти 25-летнего украинца, среди них полицейские и врач

В Польше осудили виновных в смерти 25-летнего украинца. Фото: РАР

В польском городе Вроцлав суд вынес приговоры по делу об убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в местном центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает польское издание PAP.

На скамье подсудимых оказались семь человек, среди которых полицейские, работники Центра и врач.

Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности, поскольку их действия повлекли смерть 25-летнего украинца из-за избиения и удушения, а в случае с врачом — в отсутствии реакции на применение к нему таких мер принуждения.

Наиболее суровое наказание — 5 лет лишения свободы — суд назначил двум уже бывшим работникам полиции. Другие два бывших правоохранителя, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи алкоголикам и наркоманам, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет.

Врач был приговорен к 3 годам лишения свободы. Двое работников вытрезвителя были оправданы.

События, приведшие к гибели украинца, произошли 30 июля 2021 года. Полицию вызвали врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов на остановку во Вроцлаве. По данным служб, нетрезвый мужчина вел себя агрессивно. Не было никаких признаков того, что он нуждается в госпитализации, поэтому полицейские отвезли его в вытрезвитель, где 25-летний Дмитрий умер.

Украинца избивали, душили, применяли против него дубинку и газ. Согласно показаниям подсудимых, 25-летний мужчина был агрессивным, нападал на сотрудников полиции и сопровождающих, не подчинялся приказам. Он также укусил за палец спасателя. В связи с этим его пытались пристегнуть так называемыми «постельными ремнями», но во время этих действий у него произошла внезапная остановка сердца и, несмотря на реанимационные мероприятия, украинец умер, согласно показаниям, данным в ходе следствия и поддержанным обвиняемыми во время судебного процесса.

Прокуратура утверждает, что «трое полицейских и двое смотрителей — фельдшеров в помещении Вроцлавского центра помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения превысили свои полномочия, применив меры прямого принуждения». По мнению следователей, они действовали совместно и по согласованию.

«Фактически они участвовали в избиении и физическом издевательстве над юридически бесправной жертвой, к которой, после того, как ее схватили и привели к недееспособности с помощью ремней, применили физическое насилие», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры установили, что обвиняемые прижимали голову, верхнюю часть туловища и ноги потерпевшего к матрасу кровати, сидели на лежачем потерпевшем и прижимали его своим весом к матрасу, наносили удары рукой и кулаком в область поясницы и головы, душили руками и били дубинкой типа «тонфа» в область поясницы.

Это, по мнению обвинения, препятствовало свободному дыханию потерпевшего и, как следствие, привело к его смерти в результате насильственного удушения.