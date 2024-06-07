Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

В Польше вынесли приговоры семерым виновным в смерти 25-летнего украинца, среди них полицейские и врач

07 июня 2024, 08:11

В Польше вынесли приговоры семерым виновным в смерти 25-летнего украинца, среди них полицейские и врач

В Польше осудили виновных в смерти 25-летнего украинца. Фото: РАР В Польше осудили виновных в смерти 25-летнего украинца. Фото: РАР

В польском городе Вроцлав суд вынес приговоры по делу об убийстве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко в местном центре помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает польское издание PAP.

На скамье подсудимых оказались семь человек, среди которых полицейские, работники Центра и врач.

Суд признал подсудимых виновными в убийстве по неосторожности, поскольку их действия повлекли смерть 25-летнего украинца из-за избиения и удушения, а в случае с врачом — в отсутствии реакции на применение к нему таких мер принуждения.

Наиболее суровое наказание — 5 лет лишения свободы — суд назначил двум уже бывшим работникам полиции. Другие два бывших правоохранителя, врач и два сотрудника Вроцлавского центра помощи алкоголикам и наркоманам, были приговорены к тюремному заключению на сроки от 1,5 до 4 лет. 

Врач был приговорен к 3 годам лишения свободы. Двое работников вытрезвителя были оправданы.

События, приведшие к гибели украинца, произошли 30 июля 2021 года. Полицию вызвали врачи скорой помощи, которые прибыли на вызов на остановку во Вроцлаве. По данным служб, нетрезвый мужчина вел себя агрессивно. Не было никаких признаков того, что он нуждается в госпитализации, поэтому полицейские отвезли его в вытрезвитель, где 25-летний Дмитрий умер.

Украинца избивали, душили, применяли против него дубинку и газ. Согласно показаниям подсудимых, 25-летний мужчина был агрессивным, нападал на сотрудников полиции и сопровождающих, не подчинялся приказам. Он также укусил за палец спасателя. В связи с этим его пытались пристегнуть так называемыми «постельными ремнями», но во время этих действий у него произошла внезапная остановка сердца и, несмотря на реанимационные мероприятия, украинец умер, согласно показаниям, данным в ходе следствия и поддержанным обвиняемыми во время судебного процесса.

Прокуратура утверждает, что «трое полицейских и двое смотрителей — фельдшеров в помещении Вроцлавского центра помощи лицам в состоянии алкогольного опьянения превысили свои полномочия, применив меры прямого принуждения». По мнению следователей, они действовали совместно и по согласованию.

«Фактически они участвовали в избиении и физическом издевательстве над юридически бесправной жертвой, к которой, после того, как ее схватили и привели к недееспособности с помощью ремней, применили физическое насилие», — говорится в сообщении прокуратуры.

Прокуроры установили, что обвиняемые прижимали голову, верхнюю часть туловища и ноги потерпевшего к матрасу кровати, сидели на лежачем потерпевшем и прижимали его своим весом к матрасу, наносили удары рукой и кулаком в область поясницы и головы, душили руками и били дубинкой типа «тонфа» в область поясницы.

Это, по мнению обвинения, препятствовало свободному дыханию потерпевшего и, как следствие, привело к его смерти в результате насильственного удушения.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Убийство Суд Приговор Польша Украинец

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
23:47
Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона
20:48
В «ЛНР» рассказали, почему не спешат восстанавливать Луганскую область
14:15
Поселок в Херсонской области попал под российский обстрел, есть раненые
14:12
В результате обстрела оккупированного Донецка один местный житель пострадал, его госпитализировали
13:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
12:17
Славянск подвергся атаке российских дронов
10:58
Местных жителей захваченной Луганщины за «клевету» и критику в сторону «властей» могут отправить в тюрьму
07:43
Ночью российские войска обстреляли Селидово, есть пострадавшие
23:45
Главное за день: Мужчин с ВНЖ других стран не выпустят. Российского военкора поймали на фейке
22:04
«Проблема катастрофическая»: в оккупированной Макеевке третий день задымление в воздухе из-за пожара на полигоне
19:50
Пытали жителей, чтобы «выбить» информацию о ВСУ: сотрудники Мариупольского СИЗО могут получить срок
18:32
В Мариуполе россияне в панике меняют позиции и перебрасывают ПВО в Крым – «Атеш»
17:35
Сырский назвал основную цель ВСУ после инспекции Восточного фронта
16:57
Российские оккупанты признались в обстрелах жилых домом в Мариуполе — горсовет
15:58
В ВСУ рассказали о запланированных ударах по Крымскому мосту
13:33
Российский пропагандист Стешин сочинил фейк о «поимке последнего защитника Азовстали»
11:34
Сбербанк России рассказал о начале роботы на оккупированном Донбассе
10:48
Российские военные пытаются выйти на трассу между Марьинкой и Угледаром в Донецкой области
09:59
Российский суд оправдал боевиков, воевавших на Донбассе и обвиняемых в разбойных нападениях
23:40
Главное за день: Ракетный удар по Днепру. Похищенные на Херсонщине не выходят на связь
все новости
08:45
Российская армия оккупировала село Ивановка в Харьковской области – DeepState
08:11
В Польше вынесли приговоры семерым виновным в смерти 25-летнего украинца, среди них полицейские и врач
07:35
В Германии пропала 9-летняя украинка, ее четвертые сутки ищут 300 полицейских
23:47
Главное за день: Как фирмы из РФ продавали украинское зерно. Обстрел Селидово и Херсона
23:37
В Кремле снова не видят «предпосылок для переговоров между Москвой и Киевом»
22:20
С оккупированной части Херсонщины российские компании вывезли 34 тысячи тонн зерна — расследование
22:00
Франция поставит в Украину самолеты Mirage 2000
20:48
В «ЛНР» рассказали, почему не спешат восстанавливать Луганскую область
20:07
Как выглядит Новошахтинский нефтезавод в России после очередной атаки дронов
19:00
Россия может создать новый округ из оккупированных территорий
18:15
Сократят штат Генштаба и запустят формирование Сил беспилотных систем: Сырский рассказал о целях на 10 лет
17:19
Россия продолжает отбирать имущество украинцев в оккупированном Крыму
17:17
В Днепре закончили ремонт дома для 200 семей из Мариуполя
16:45
Байден ответил, будет ли американское оружие использовано для ударов по Москве или Кремлю
16:40
На Донетчине окончательно утвердили эвакуацию семей с детьми из некоторых населенных пунктов. Что нужно знать
15:48
РФ атакует на Краматорском направлении, на Купянском — продолжаются боевые действия: Генштаб
15:20
На Донетчине почти вдвое сократилось количество школьников
14:58
В «Укрэнерго» заявили о круглосуточном дефиците в энергосистеме страны
14:44
В ВСУ рассказали, в направлении каких городов Донетчины россияне пытаются развить наступление
14:15
Поселок в Херсонской области попал под российский обстрел, есть раненые
все новости
ВИДЕО
В Волчанске ВСУ взяли в плен штурмовую группу оккупантов. Фото: соцсети В Волчанске Силы обороны взяли в плен целую группу российских штурмовиков
06 июня, 12:58
Славянск Донецкой области сегодня утром был атакован беспилотниками. Фото: ГВА Славянск подвергся атаке российских дронов
06 июня, 12:17
Уничтожение российского буксира в Черном море. Фото: кадр из видео ГУР ночью потопило российский корабль в Черном море: уничтожен рейдовый буксир
06 июня, 10:59
Ночью армия РФ обстреляла Херсон, загорелся местный «Эпицентр». Фото: ГСЧС Ночью армия РФ обстреляла Херсон: загорелся строительный гипермаркет «Эпицентр»
06 июня, 09:55
Пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области России. Фото: Это Ростов/Telegram В Ростовской и Белгородской областях России горели НПЗ и нефтебаза
06 июня, 08:55
БПЛА атаковал автобус в Днепропетровской области, 4 пострадавших Российский БПЛА атаковал рейсовый автобус в Днепропетровской области: пострадали четверо людей
06 июня, 07:57

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Промо, PR, Спецпроект, Позиция, ® — эти символы обозначают материал, размещенный на правах рекламы.
Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор