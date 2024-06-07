В Краматорске на пожаре погибли два человека

Во время пожара в Краматорске погибли два человека. Фото: ГСЧС в Донецкой области

В Краматорске во время пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 6 июня в 11:14.

«Установлено, что возгорание возникло в жилом доме на территории частного домовладения и распространилось на соседнее хозяйственное сооружение», — заявили в ГСЧС.

Местные жители извлекли тело мужчины из горящего дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело еще одного человека.

Пожар был ликвидирован в 14:01 на площади 90 кв. метров.