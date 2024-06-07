В Краматорске на пожаре погибли два человека

В Краматорске во время пожара в жилом доме погибли два человека. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.
Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в Службу спасения 6 июня в 11:14.
«Установлено, что возгорание возникло в жилом доме на территории частного домовладения и распространилось на соседнее хозяйственное сооружение», — заявили в ГСЧС.
Местные жители извлекли тело мужчины из горящего дома. Во время тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшее тело еще одного человека.
Пожар был ликвидирован в 14:01 на площади 90 кв. метров.
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