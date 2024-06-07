У Краматорську у пожежі загинули двоє людей

Під час пожежі в Краматорську загинули двоє людей. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Краматорську під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 6 червня об 11:14.

«Встановлено, що спалах виник у житловому будинку на території приватного домоволодіння і поширився на сусідню господарську споруду», — заявили в ДСНС.

Місцеві жителі витягли тіло чоловіка з будинку, що палав. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло ще однієї людини.

Пожежу ліквідовали о 14:01 на площі 90 кв. метрів.