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У Краматорську у пожежі загинули двоє людей

07 червня 2024, 13:26

У Краматорську у пожежі загинули двоє людей

Під час пожежі в Краматорську загинули двоє людей. Фото: ДСНС у Донецькій області Під час пожежі в Краматорську загинули двоє людей. Фото: ДСНС у Донецькій області

У Краматорську під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Донецькій області.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку 6 червня об 11:14.

«Встановлено, що спалах виник у житловому будинку на території приватного домоволодіння і поширився на сусідню господарську споруду», — заявили в ДСНС.

Місцеві жителі витягли тіло чоловіка з будинку, що палав. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили обгоріле тіло ще однієї людини.

Пожежу ліквідовали о 14:01 на площі 90 кв. метрів.

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