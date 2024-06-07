Донецкая область внесла в сводный бюджет страны 7,4 млрд гривен — ГНС

С начала 2024 года сводный бюджет Украины от налогоплательщиков Донецкой области уже получил 7 млрд 365 млн гривен. Об этом сообщила Государственная налоговая служба в Донецкой области.

Отмечается, что в этом году средства между государственным бюджетом страны и местными бюджетами области распределились следующим образом:

по результатам работы налоговых органов Донецкого региона с начала года местные бюджеты области получили 5 млрд грн, а в государственную казну поступило 2,4 млрд гривен.

В тройку основных источников формирования сводного бюджета в Донецкой области вошли:

74% – налог на доходы физических лиц (5,5 млрд грн);

7% – налог на добавленную стоимость (0,5 млрд млн грн);

4% – военный сбор (0,3 млрд грн).

Ранее сообщалось, что городская власть Харькова сможет освобождать местный бизнес от налогов. Этот шаг поможет снизить налоговую нагрузку, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Правительство решило, что не уплачивать можно единый налог, а также налоги с арендной платы и платы за имущество.

По словам Шмыгаля, данный шаг — это возможность снизить налоговую нагрузку для города, который регулярно страдает от российских обстрелов.