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Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС

07 червня 2024, 14:32

Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС

Донецька область внесла до зведеного бюджету країни 7,4 млрд гривень — ДПС

З початку 2024 року до зведеного бюджету України від платників податків Донецької області вже надійшло 7 млрд 365 млн гривень. Про це повідомила Державна податкова служба у Донецькій області.

Зазначається, що цього року кошти між державним бюджетом країни та місцевими бюджетами області розподілилися таким чином:

- за результатами роботи податкових органів Донецького регіону з початку року місцеві бюджети області отримали 5 млрд грн, а до державної скарбниці надійшло 2,4 млрд гривень.

До трійки основних джерел формування зведеного бюджету у Донецькій області увійшли:

74% — податок на доходи фізичних осіб (5,5 млрд грн);

7% — податок на додану вартість (0,5 млрд грн);

4% — військовий збір (0,3 млрд грн).

Раніше повідомлялося, що міська влада Харкова зможе звільняти місцевий бізнес із податків. Цей крок допоможе зменшити податкове навантаження, – заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Конгресу місцевої та регіональної влади.

Уряд вирішив, що можна не сплачувати єдиног податку, а також податків з орендної плати та плати за майно.

За словами Шмигаля, такий крок — це можливість знизити податкове навантаження для міста, яке регулярно страждає від російських обстрілів.

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