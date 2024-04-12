Городская власть Харькова сможет освобождать местный бизнес от налогов. Этот шаг поможет снизить налоговую нагрузку, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей.



Правительство решило, что не уплачивать можно единый налог, а также налоги с арендной платы и платы за имущество.



По его словам, данный шаг это возможность снизить налоговую нагрузку для города, который регулярно страдает от российских обстрелов.



«В свою очередь, недополученные доходы будем компенсировать из государственного бюджета», — сказал Шмыгаль.



С марта в Харькове действуют графики отключений света из-за нехватки электроэнергии.



Украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении назвал цель российских обстрелов Харькова и области.