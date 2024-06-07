Отключений электроэнергии станет меньше: как 8 июня изменятся графики

Графики почасовых отключений электроэнергии в субботу, 8 июня, будут действовать 13 часов вместо целых суток, как это было всю рабочую неделю. Об этом сообщили в компании «Укрэнерго».



Ограничения будут применяться с 00:00 до 05:00 и с 16:00 до 24:00.



Критическая инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения, ограничиваться не будет.



Также в ночь с 7 на 8 июня планируется выход из ремонта одного из блоков АЭС. К тому же с завтрашнего дня будут тестироваться новые механизмы отключений, которые должны сделать графики более мягкими.