Відключень електроенергії поменшає: як 8 червня зміняться графіки

Графіки погодинних відключень електроенергії в суботу, 8 червня, діятимуть 13 годин замість цілої доби, як це було весь робочий тиждень. Про це повідомили у компанії «Укренерго».



Обмеження будуть застосовуватись з 00:00 до 05:00 та з 16:00 до 24:00.



Критична інфраструктура, що забезпечує життєдіяльність населення, не обмежуватиметься.



Також у ніч із 7 на 8 червня планується вихід із ремонту одного з блоків АЕС. До того ж із завтрашнього дня тестуватимуться нові механізми відключень, які мають зробити графіки м'якшими.