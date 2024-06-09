Один человек погиб, четверо пострадали в результате боевых действий в оккупированном Донецке

Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в Петровском районе один мужчина погиб при сбросе взрывоопасного предмета с БПЛА. Также известно об одном пострадавшем.



По его словам, погиб мужчина 1986 года рождения.



Кулемзин отметил, что у пострадавшего диагностировали осколочные ранения обеих ног. Мужчину доставили в медицинское учреждение.



Обновлено. Также сегодня в Петровском районе в результате сброса взрывчатки с беспилотника пострадали мужчины 1971 и 1980 годов рождения (ранения легкой и средней степени тяжести) и женщина 1987 г. р. (состояние средней степени тяжести). Об этом заявил глава подконтрольной РФ группировки «ДНР» Денис Пушилин.

В Кировском районе Донецка ранена женщина 1947 года рождения. Ее состояние средней степени тяжести.

Ранее мы писали, что российские военные ведут огонь из жилых кварталов Петровского района Донецка.