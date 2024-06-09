Одна людина загинула, четверо постраждали внаслідок бойових дій в окупованому Донецьку

Голова окупаційної адміністрації Донецька Олексій Кулемзін повідомив, що у Петровському районі один чоловік загинув унаслідок скидання вибухонебезпечного предмета з БПЛА. Також відомо про одного постраждалого.



За словами Кулемзіна, загинув чоловік 1986 року народження.



Очільник Донецької окупаційної адміністрації зазначив, що у постраждалого діагностували осколкові поранення обох ніг. Чоловіка доправили до медичного закладу.



Оновлено. Також сьогодні у Петровському районі внаслідок скиду вибухівки з безпілотника постраждали чоловіки 1971 і 1980 років народження (поранення легкого та середнього ступеня тяжкості) і жінка 1987 р. н. (стан середнього ступеня тяжкості). Про це заявив голова підконтрольного РФ угрупування «ДНР» Денис Пушилін.



У Кіровському районі Донецька поранено жінку 1947 року народження. Її стан середнього ступеня тяжкості.



Раніше ми писали, що російські військові ведуть вогонь з житлових кварталів Петровського району Донецька.