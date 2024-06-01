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У Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу. Потім туди б'ють у відповідь

01 червня 2024, 23:25

У Донецьку військові РФ стріляють із житлового кварталу. Потім туди б'ють у відповідь

Наслідки обстрілу у Петровському районі Донецька 1 червня 2024 року. Фото: соцмережі Наслідки обстрілу у Петровському районі Донецька 1 червня 2024 року. Фото: соцмережі

Російські військовослужбовці регулярно ведуть артилерійський вогонь із житлового кварталу у Петровському районі окупованого Донецька. Про це «Новинам Донбасу» розповіли місцеві жителі.

За їх словами, військовослужбовці ЗС РФ регулярно стріляють по позиціях Збройних сил України, знаходячись під териконом в районі вулиці Добровольського. Відстань від місця стрілянини до найближчого багатоповерхового житлового будинку становить близько 400 метрів.

Очевидець передав «Новинам Донбасу» відео, на якому чути звуки стрілянини з важкої зброї поблизу — так звані виходи. Ролик було знято нещодавно, з метою безпеки джерела ми заблюрили відео.


Такими діями російські військові провокують бійців ЗСУ на вогонь у відповідь. Схоже, це сталося і 1 червня. Унаслідок удару на вулиці Добровольського загинула жінка, осколками пошкоджено житловий будинок і автомобіль. Окупаційна адміністрація звинуватила в обстрілі українську армію.

При цьому російські пропагандистські ЗМІ не повідомляють, що війська РФ ведуть вогонь з житлових кварталів Донецька. Так сталося й у ситуації із «прильотом» 1 червня. Пропагандисти лише повідомили про загибель жінки, промовивши про те, що російські війська регулярно стріляють із цього мікрорайону.

Зазначимо, що ведення артилерійського вогню із житлового кварталу є порушенням міжнародного гуманітарного права (законів війни). Міжнародне гуманітарне право вимагає, щоб воюючі сторони відрізняли цивільні об'єкти та цивільне населення від військових об'єктів та бійців, та уникали заподіяння шкоди цивільним особам та їх майну.

Розміщення військових об'єктів, таких як артилерійські гармати, в житлових районах може призвести до перетворення цих районів на законні військові цілі для супротивника, що ставить під ризик цивільне населення. Це суперечить принципу пропорційності та зобов'язанню вживати всіх можливих запобіжних заходів для захисту цивільного населення.

Основні документи, що регулюють це, включають Женевські конвенції та їх Додаткові протоколи, які встановлюють правила ведення бойових дій та захисту цивільних осіб під час війни.

«Новини Донбасу» вже розповідали, як російські окупанти перетворили Петровський район Донецька на свій військовий хаб.

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