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Покровское направление остается самым напряженным — Генштаб

10 июня 2024, 08:02

Покровское направление остается самым напряженным — Генштаб

На фронте Силы обороны Украины сдерживают российские штурмы и не дают оккупантам продвигаться на разных направлениях, боевые действия продолжаются. Самым горячим остается Покровское направление, где ситуация определена как напряженная. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В военном командовании предоставили данные по оперативной обстановке по состоянию на 22:30 9 июня.

Отмечается, что российские оккупанты нанесли по территории Украины 3 ракетных удара с применением 3 ракет и 53 авиационных удара с применением 69 КАБов (УАБов).

Также противник задействовал при атаках 529 дронов-камикадзе.

Кроме того, рассказали в Генштабе, захватчики совершили 2888 обстрелов по позициям Сил обороны Украины и населенным пунктам с использованием разных типов вооружения.

С начала суток и до вечера воскресенья на фронте произошло 73 боевых столкновения.

На Харьковском направлении произошло 5 боевых столкновений без успеха противника. Оккупанты продолжали попытки атаковать подразделения ВСУ в районах Волчанска, Липцев и западнее Глубокого.

На Купянском и Лиманском направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

«Штурмовые действия противника успехов не имели, ситуация контролируемая. Продолжаются две атаки россиян в районах Песчаного и Грековки», — сообщили в Генштабе.

На Северском направлении оккупанты безуспешно атаковали позиции Сил обороны в районе Выемки.

На Краматорском направлении было 9 боевых столкновений. Отмечается, что наибольшую активность оккупанты проявляли в Ивановском районе, однако все попытки агрессора улучшить свое положение были безуспешными.

На Покровском направлении противник 27 раз атаковал позиции ВСУ в районах Прогресса, Евгеньевки, Новоалександровки, Новопокровского, Новоселовки Первой, Яснобродовки и Карловки.

«18 атак отбито, девять еще продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны держат рубежи, принимают меры по недопущению продвижения россиян вглубь территории Украины», — говорится в отчете.

На Кураховском направлении противник 8 раз атаковал позиции ВСУ в районах Парасковеевки и Красногоровки. 7 атак отбиты. Продолжается боестолкновение в районе Красногоровки. Ситуация под контролем сил обороны.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация осталась без существенных изменений.

«Всего с начала суток агрессор четыре раза безуспешно пытался вытеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Малой Токмачки и Крынок. Потери позиций и территорий не допущены», — отмечается в отчете Генштаба.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

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