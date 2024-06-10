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Покровський напрямок залишається найнапруженішим — Генштаб

10 червня 2024, 08:02

Покровський напрямок залишається найнапруженішим — Генштаб

На фронті Сили оборони України стримують російські штурми та не дають окупантам просуватися на різних напрямках, бойові дії продовжуються. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де ситуація визначена як напружена. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

У військовому командуванні надали інформацію щодо оперативної обстановки станом на 22:30 9 червня.

Зазначається, що російські окупанти завдали по території України 3 ракетних удари із застосуванням 3 ракет та 53 авіаційних удари із застосуванням 69 КАБів (УАБів).

Також противник задіяв в атаках 529 дронів-камікадзе.

Крім того, розповіли у Генштабі, загарбники здійснили 2888 обстрілів по позиціях Сил оборони України та населених пунктах з різних типів озброєння.

З початку доби та до вечора неділі на фронті зафіксовано 73 бойові зіткнення.

На Харківському напрямку сталося 5 бойових зіткнень без успіху супротивника. Окупанти продовжували спроби атакувати підрозділи ЗСУ неподалік Вовчанська, Липців та на захід від Глибокого.

На Куп'янському та Лиманському напрямах обстановка суттєвих змін не зазнала.

«Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована. Тривають дві атаки росіян біля Піщаного та Греківки», — повідомили у Генштабі.

На Сіверському напрямку окупанти безуспішно атакували позиції Сил оборони поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку було 9 бойових зіткнень. Зазначається, що найбільшу активність окупанти виявляли в Іванівському районі, однак усі спроби агресора покращити своє становище не мали успіху.

На Покровському напрямку противник 27 разів атакував позиції ЗСУ неподалік Прогресу, Євгенівки, Новоолександрівки, Новопокровського, Новоселівки Першої, Яснобродівки та Карлівки.

«18 атак відбито, дев'ять ще продовжуються. Ситуація напружена. Сили оборони тримають кордони, вживають заходів щодо недопущення просування росіян углиб території України», — йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку противник 8 разів атакував позиції ЗСУ поблизу Парасковіївки та Красногорівки. 7 атак відбито. Триває зіткнення неподалік Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Оріхівському та Наддніпрянському напрямках ситуація без істотних змін.

«Усього з початку доби агресор чотири рази безуспішно намагався витіснити наших захисників із позицій неподалік Малої Токмачки та Кринок. Втрати позицій та територій не допущено», — наголошується у звіті Генштабу.

На інших напрямках істотних змін в обстановці не відбулося.

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