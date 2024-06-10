Россияне обстреляли Донецкую область: погиб житель Часов Яра

За 9 июня россияне убили одного жителя Донецкой области — в Часов Яре. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



Общее количество жертв россиян в Донецкой области по информации местных властей уже составило 1994 человека убитыми и 4999 — ранеными.



Список пострадавших из-за атак российской оккупационной армии подано без учета Мариуполя и Волновахи.







В отчете Генштаба ВСУ отмечается, что на Краматорском направлении произошло девять боевых столкновений с противником.



«Наибольшую активность оккупанты проявляли в районе Ивановского, однако все попытки врага улучшить свое положение были безуспешными», - заявили в руководстве Генштаба.



Ранее, 8 июня, оккупационные войска РФ атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов есть жертва и пострадавшие.