Один человек погиб и двое пострадали в результате атак на Донетчине

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 8 июня, атаковали населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов есть жертва и пострадавшие. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 8 июня россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Нью-Йорке», — написал он.





Кроме того, по словам Филашкина, еще 2 человека получили ранения.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 1993 человека, пострадали – 4999. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Ранее мы писали, что 8 июня российские оккупанты обстреляли Покровск.