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Росіяни обстріляли Донецьку область: загинув житель Часового Яру

10 червня 2024, 08:30

Росіяни обстріляли Донецьку область: загинув житель Часового Яру

За 9 червня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області, за інформацією місцевої влади, вже склала 1994 вбитими й 4999 пораненими.

Список постраждалих через атаки російської окупаційної армії подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



У звіті Генштабу ЗСУ наголошується, що на Краматорському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень із противником.

«Найбільшу активність окупанти проявляли біля Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище не були успішними», – заявили у керівництві Генштабу.

Раніше, 8 червня, окупаційні війська РФ атакували населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілів є жертва та постраждалі.

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