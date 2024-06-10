Росіяни обстріляли Донецьку область: загинув житель Часового Яру

За 9 червня росіяни вбили одного жителя Донецької області — у Часовому Яру. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



Загальна кількість жертв росіян у Донецькій області, за інформацією місцевої влади, вже склала 1994 вбитими й 4999 пораненими.



Список постраждалих через атаки російської окупаційної армії подано без урахування Маріуполя та Волновахи.







У звіті Генштабу ЗСУ наголошується, що на Краматорському напрямку відбулося дев'ять бойових зіткнень із противником.



«Найбільшу активність окупанти проявляли біля Іванівського, проте всі спроби ворога покращити своє становище не були успішними», – заявили у керівництві Генштабу.



Раніше, 8 червня, окупаційні війська РФ атакували населені пункти на Донеччині. Внаслідок обстрілів є жертва та постраждалі.