«Война вышла на новый уровень»: в Азовском море дроны атаковали российский буксир и баржу

9 июня беспилотники атаковали буксир «Инженер Л.Г. Смирнов», буксировавший баржу «Секция-179» в Азовском море. Об этом сообщили в Telegram-канале «Крымский ветер» со ссылкой на источник.

По предварительной информации, баржа используется в защите Керченского моста.

«Самое интересное в этой атаке то, что она была совершена беспилотным летательным аппаратом. Значит, война украинцев вышла на новый уровень», – отметили в паблике.

Прокремлевский Telegram-канал Baza подтвердил атаку дронов на буксир и баржу россиян.

В результате атаки у баржи имеются якобы незначительные повреждения выше ватерлинии, а у буксира выбиты стекла. Два члена экипажа получили легкие осколочные ранения.

Напомним, что 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск» в Астраханской области РФ впервые был поражен многоцелевой российский истребитель Су-57.