«Війна вийшла на новий рівень»: в Азовському морі дрони атакували російський буксир та баржу

9 червня безпілотники атакували буксир «Інженер Л.Г. Смирнов», який буксував баржу «Секція-179» в Азовському морі. Про це повідомили у Telegram-каналі «Кримський вітер» із посиланням на джерело.

За попередньою інформацією, баржа задіяна у захисті Керченського мосту.

«Найцікавіше в цій атаці те, що вона здійснена безпілотним літальним апаратом. Отже, війна українців вийшла на новий рівень», – зазначили в пабліку.

Прокремлівський Telegram-канал Baza підтвердив атаку дронів на буксир та баржу росіян.

В результаті атаки баржа нібито має незначні пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Два члени екіпажу зазнали легких осколкових поранень.

Нагадаємо, що 8 червня на території аеродрому «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ вперше вражений багатоцільовий російський винищувач Су-57.