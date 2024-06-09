В РФ впервые был поражен многоцелевой истребитель Су-57 — ГУР

В России поражен самый современный многоцелевой истребитель Су-57. Фото: ГУР

В российской Астраханской области 8 июня на территории аэродрома «Ахтубинск», который расположен в 589 километрах от линии боевого соприкосновения, поражен многоцелевой истребитель Су-57. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления разведки МОУ, ссылаясь на спутниковые снимки стоянки самолета на аэродроме.



В разведке отмечают, что поражение Су-57 — это первый такой случай в истории.



«На снимках видно, что 7 июня Су-57 стоит целый, а уже 8 возле него появились воронки от взрыва и характерные пятна пожара, возникшего в результате огневого поражения», — говорится в сообщении.



Справка



Су-57 — самый современный истребитель Москвы, который способен использовать для ударов ракеты Х-59 и Х-69. На вооружении воздушно-космических сил России находятся считанные единицы указанных боевых самолетов.



Ранее мы писали, что 8 июня дроны ударили по Северной Осетии РФ, в частности, под ударом находился военный аэропорт «Моздок», именно там базируются российские самолеты, атакующие Украину.