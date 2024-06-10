Найем покидает пост главы Госагентства восстановления

Мустафа Найем. Фото: Верховная Рада

Мустафа Найем написал заявление об увольнении с поста главы Госагентства восстановления и развития. Об этом сообщило издание NV со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что решение было принято на фоне того, что Найема не пустили на международную конференцию URC-2024 в Берлине, которая нацелена на привлечение международной поддержки для восстановления Украины.

«Премьер-министр лично отклонил мою просьбу о командировке без объяснения причин», — сообщил Найем.

По предварительной информации, вместе с Найемом заявления об уходе написали ключевые сотрудники Агентства.



Позднее Найем подтвердил, что покидает пост главы Госагентства восстановления. Свое решение он объяснил препятствованием работе Агентства и проблемами с финансированием.



«Решение принял самостоятельно из-за системных препятствий, которые не дают дальнейшей возможности эффективно выполнять свои полномочия. Начиная с ноября прошлого года команда Агентства начала сталкиваться с постоянным противодействием, сопротивлением и созданием искусственных препятствий… Я буду выполнять свои обязанности до принятия решения Правительством о моем увольнении и передам дела преемникам. Готов сделать все от меня зависящее, чтобы Агентство продолжило реализацию критически важных для страны проектов», — написал Найем в Facebook.



По его словам, Агентству упразднили бюджет на проекты по восстановлению и содержанию дорог. «Я понимаю ограниченность ресурсов и важность военных расходов. Но отмена средств на содержание инфраструктуры неизбежно отразится прежде всего на состоянии дорог оборонного значения и, как следствие, на всей военной логистике. Если это не изменится, в следующем сезоне нас ждет усложнение военной логистики и экспорта продукции», — подчеркнул Найем.



«Второе. Нас начали "кошмарить" бюрократией, когда документы на оплату защитных сооружений, фортификаций или восстановления соглашались в Правительстве месяцами, возвращались по шесть-восемь раз с нелепыми замечаниями, задерживались по нескольку месяцев, а некоторые не согласованы до сих пор… Это негативно влияет на обороноспособность страны, логистику грузов, защиту критической инфраструктуры и экспорт наших товаров. Понятно, что такие действия рано или поздно должны повлечь за собой критику нашей команды и недовольство международных партнеров», — добавил он.



В-третьих, по словам Найема, с начала года львиной части работников было урезано до 68% зарплаты: «Старший специалист Агентства получал чуть больше 30 тысяч гривен, а сейчас — 14». «В результате с начала года мы уже потеряли 25% нашего коллектива… Считаю, что это было сделано умышленно, чтобы в Агентстве, которое в какой-то мере стало образцом построения процессов с „0“, просто не осталось профессиональных и мотивированных людей, а само Агентство сочли неэффективным и ненужным», — написал он.

В то же время, как утверждает Найем, Нацагентство за все время войны не провалило и не остановило ни одного проекта и сейчас одновременно координирует работу 353 строительных площадок по восстановлению по всей Украине.



Он не исключил, что впоследствии будут попытки преследовать и дискредитировать работу Агентства в публичной плоскости. «На самом деле это уже происходит длительное время. Я готов к этому и перед увольнением обратился ко всем правоохранительным и контролирующим органам с просьбой принять все меры по проверке законности и прозрачности решений, принимаемых Агентством», — подчеркнул Найем.