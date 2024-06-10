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Найєм залишає посаду голови Держагентства відновлення

Оновлено
10 червня 2024, 12:19

Найєм залишає посаду голови Держагентства відновлення

Мустафа Найєм. Фото: Верховна Рада Мустафа Найєм. Фото: Верховна Рада

Мустафа Найєм подав заяву про звільнення з посади голови Держагентства відновлення та розвитку. Про це повідомило видання NV із посиланням на свої джерела.

Зазначається, що рішення було ухвалено на тлі того, що Найєма не пустили на міжнародну конференцію URC-2024 у Берліні, яка спрямована на залучення міжнародної підтримки для відновлення України.

«Прем'єр-міністр особисто відхилив моє прохання про відрядження без пояснення причин», — повідомив Найєм.

За попередньою інформацією, разом із Найємом заяви про звільнення написали ключові співробітники Агентства.

Пізніше Найєм підтвердив, що залишає посаду голови Держагентства відновлення. Своє рішення він пояснив перешкоджанням роботі Агентства і проблемами з фінансуванням.

«Рішення прийняв самостійно через системні перешкоджання, які не дають подальшої можливості ефективно виконувати свої повноваження. Починаючи з листопада минулого року, команда Агентства почала стикатися з постійною протидією, спротивом та створенням штучних перешкод… Я виконуватиму свої обов’язки до ухвалення рішення Урядом щодо мого звільнення та передам справи наступникам. Готовий зробити все від мене залежне, щоб Агентство продовжило реалізацію критично важливих для країни проєктів», — написав Найєм у Facebook.

За його словами, Агентству скасували бюджет на проєкти з відновлення та утримання доріг. «Я розумію обмеженість ресурсів і важливість військових витрат. Але скасування коштів на утримання інфраструктури неминуче відіб'ється насамперед на стані доріг оборонного значення і, як наслідок, на всій військовій логістиці. Якщо це не зміниться, наступного сезону на нас чекає ускладнення військової логістики та експорту продукції», — наголосив Найєм.

«Друге. Нас почали "кошмарити" бюрократією, коли документи на оплату захисних споруд, фортифікацій чи відбудову узгоджувались в Уряді місяцями, повертались по шість-вісім разів із недолугими зауваженнями, затримувались по кілька місяців, а деякі не узгоджені й досі… Це негативно впливає на обороноздатність країни, логістику вантажів, захист критичної інфраструктури та експорт наших товарів. Зрозуміло, що такі дії рано чи пізно мають спричинити критику нашої команди і невдоволення міжнародних партнерів», — додав він.

По-третє, за словами Найєма, від початку року левовій частині працівників було урізано до 68% зарплати: «Старший спеціаліст Агентства отримував трохи більше 30 тисяч гривень, а зараз — 14». «У результаті з початку року ми вже втратили 25% нашого колективу… Вважаю, що це було зроблено навмисне, щоб в Агентстві, яке певною мірою стало взірцем побудови процесів з „0“, просто не залишилося професійних і вмотивованих людей, а саме Агентство вважали неефективним і непотрібним», — написав він.

Разом з тим, як стверджує Найєм, Нацагентство за весь час війни не провалило й не зупинило жодного проєкту та наразі одночасно координує роботу 353 будівельних майданчиків із відбудови в усій Україні.

Він не виключив, що згодом будуть спроби переслідувати і дискредитувати роботу Агентства в публічній площині. «Насправді це вже відбувається тривалий час. Я готовий до цього і перед звільненням звернувся до всіх правоохоронних і контролюючих органів із проханням вжити всіх заходів щодо перевірки законності та прозорості рішень, які ухвалюються Агентством», — наголосив Найєм.




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