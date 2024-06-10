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Напряженная ситуация на Кураховском направлении, на Покровском — РФ потеряла более 200 солдат: сводка Генштаба

10 июня 2024, 12:40

Напряженная ситуация на Кураховском направлении, на Покровском — РФ потеряла более 200 солдат: сводка Генштаба

На фронте с начала суток произошло 38 боевых столкновений. На Покровском направлении больше всего потерь со стороны армии РФ, а напряженную ситуацию военные фиксируют на Купянском и Кураховском направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.  

Ситуация на фронте:

На Харьковском направлении армия РФ активных действий не проводила. По уточненной информации, потери российских войск за минувшие сутки на этом направлении составили: 89 человек убитыми и ранеными.

На Купянском направлении ситуация напряженная. С начала суток произошло уже семь боевых столкновений в районах Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового. Пять атак отбиты без успеха для противника. Два боестолкновения продолжаются вблизи Степной Новоселовки и Песчаного. 

На Лиманском направлении Силы обороны успешно отразили семь атак вблизи Дружелюбовки, Невского, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении потерпели неудачу три попытки российских оккупантов приблизиться к нашим позициям в районах Спирного, Ивано-Дарьевки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении украинские военные отбили две атаки оккупантов в районах Клищеевки и Андреевки.

На Покровском направлении с начала суток произошло четыре боестолкновения. Ситуация под контролем Сил Обороны Украины. По уточненной информации, за минувшие сутки захватчики понесли потери: 269 оккупантов убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении ситуация несколько напряженная. С начала суток российские войска десять раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку от Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Парасковиевки и Константиновки. Девять атак отбиты.

На Ореховском направлении российская армия совершила одну безуспешную атаку в районе села Копани.

На Приднепровском направлении подразделения Сил обороны отбили одну атаку российских захватчиков севернее Крынок. 



Ранее мы писали, что российские войска активизировали наступление в районе Часов Яра: задействуется бронетехника, танки, а за ними идет пехота. Город пытаются взять в клещи, проводятся и лобовые штурмы.

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