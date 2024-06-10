Напружена ситуація на Курахівському напрямку, на Покровському напрямку РФ втратила понад 200 солдатів – зведення Генштабу

На фронті від початку доби сталося 38 бойових зіткнень. На Покровському напрямку найбільше втрат з боку армії РФ, а напружену ситуацію військові фіксують на Куп'янському та Курахівському напрямках. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Ситуація на фронті:



На Харківському напрямку армія РФ активних дій не проводила. За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 89 осіб убитими та пораненими.



На Куп'янському напрямку ситуація напружена. З початку доби сталося вже сім бойових зіткнень у районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П'ять атак відбито без успіху для противника. Два бойові зіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.



На Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.



На Сіверському напрямку зазнали невдачі три спроби російських окупантів наблизитися до наших позицій біля Спірного, Івано-Дар'євки та Верхньокам'янського.



На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів неподалік Кліщіївки та Андріївки.



На Покровському напрямку з початку доби сталося чотири бойові зіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони України. За уточненою інформацією, за минулу добу загарбники зазнали втрат: 269 окупантів убитими та пораненими.



На Курахівському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби російські війська десять разів намагалися прорвати нашу оборону неподалік Невельського, Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки та Костянтинівки. Дев'ять атак відбито.



На Оріхівському напрямку російська армія зробила одну безуспішну атаку поблизу села Копані.



На Наддніпрянському напрямі підрозділи Сил оборони відбили одну атаку російських загарбників на північ від Кринок.



Раніше ми писали, що російські війська активізували наступ у районі Часового Яру: задіяна бронетехніка, танки, а за ними йде піхота. Місто намагаються взяти у кліщі, росіяни вдаються до лобових штурмів.