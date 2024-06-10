Российские войска пытаются взять Часов Яр в клещи — ВСУ

Российские войска активизировали наступление в районе Часов Яра: задействуется бронетехника, танки, а за ними идет пехота. Город пытаются взять в клещи, проводятся и лобовые штурмы. Об этом в эфире телемарафона рассказал Олег Калашников, спикер 26-й артиллерийской бригады им. генерала-хорунжего Романа Дашкевича.

«Они продолжают пытаться дальше взять в клещи непосредственно Часов Яр. Это именно направление Богдановка — Калиновка. Также Ивановское — Ступочки, Клещиевка, Андреевка».

Поначалу ВС РФ пытались прорваться через упомянутые фланговые направления, но после серии неудач перешли к тактике прямых штурмов города. Хотя при этом выше потери личного состава.

Остается напряженным положение в микрорайоне «Канал». Оккупационная группировка проводит разные атаки: пехотные штурмы чередуют с механизированными атаками. В ряде случаев используется и колесный транспорт в попытке прорыва через зону поражения. Но, по словам представителя ВСУ, город пока остаться под контролем Украины, а локации противника уничтожаются.

«Недавно именно в Калиновке были такие «качели» — то противник, то мы продвигались. Если брать Ивановское, то агрессор уже полтора года пытается полностью овладеть этим населенным пунктом», — уточнил Калашников.

С апреля в районе Часов Яра российские войска все чаще используют механизированную составляющую, хотя прежде по преимуществу были штурмовые пехотные группы из 8-12 человек. Сейчас же в ход идет бронированная техника для пехоты и танки.

В настоящее время минометные батареи и FPV-дроны (сбрасывающие боеприпасы в особенности) — главное, что наносит огневое поражение противнику. Следующей в списке наиболее эффективных сдерживающих средств идет ствольная артиллерия и РСЗО.

«У нас стало больше выстрелов на сегодня. Ну и конечно самое главное — это мужество наших ребят на "нуле", которые держат оборону», — сказал Калашников.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ заявили, что Покровское направление в настоящее время остается самым напряженным.