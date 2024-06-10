Дрон ВС РФ атаковал Никополь: пострадал мужчина, разрушен микроавтобус

Российская армия в очередной раз атаковала Никополь Днепропетровской области с помощью дрона. В результате этого есть пострадавший. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«В Никополе из-за атаки вражеского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения», — отметил он.
По уточненной информации, пострадавшему оказали медицинскую помощь.
Кроме того, разрушен микроавтобус.
Ранее мы писали, что 6 июня БПЛА войск РФ атаковал рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области, в котором находились люди.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях