Дрон ВС РФ атаковал Никополь: пострадал мужчина, разрушен микроавтобус

Россияне обстреляли Никополь. Фото: Сергей Лысак

Российская армия в очередной раз атаковала Никополь Днепропетровской области с помощью дрона. В результате этого есть пострадавший. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.



«В Никополе из-за атаки вражеского дрона пострадал 45-летний мужчина. У него осколочные ранения», — отметил он.



По уточненной информации, пострадавшему оказали медицинскую помощь.



Кроме того, разрушен микроавтобус.



Ранее мы писали, что 6 июня БПЛА войск РФ атаковал рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области, в котором находились люди.