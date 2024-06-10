Дрон ЗС РФ атакував Нікополь: постраждав чоловік, пошкоджений мікроавтобус

Росіяни обстріляли Нікополь. Фото: Сергій Лисак

Російська армія вкотре атакувала Нікополь Дніпропетровської області за допомогою дрону. Внаслідок цього є постраждалий. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«У Нікополі через атаку ворожого дрона постраждав 45-річний чоловік. У нього осколкові поранення», — зазначив Лисак.



За уточненою інформацією, постраждалому надали медичну допомогу.



Крім того, пошкоджений мікроавтобус.



Раніше ми писали, що 6 червня БПЛА військ РФ атакував рейсовий автобус у Нікопольському районі Дніпропетровської області, в якому були люди.