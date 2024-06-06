Российский БПЛА атаковал рейсовый автобус в Днепропетровской области: пострадали четверо людей

БПЛА атаковал автобус в Днепропетровской области, 4 пострадавших

Сегодня, 6 июня, БПЛА войск РФ атаковал рейсовый автобус в Никопольском районе Днепропетровской области, в котором находились люди. Об этом рассказал глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.







«Автобус загорелся, спасатели пожар оперативно потушили. Пострадали находившиеся внутри люди. Это мужчины 52, 65 и 73 лет. И 38-летняя женщина», — заявил Лысак.

БПЛА атаковал автобус в Днепропетровской области, 4 пострадавших. Фото: Лысак

По словам главы Днепропетровской областной военной администрации в Никопольском районе было громко из-за ударов российской артиллерии и дронов-камикадзе.



Также из-за атак оккупантов РФ повреждены инфраструктурный объект, девятиэтажка, три частных дома и хозяйственная постройка. Вдобавок зацепило газопроводы и линии электропередач.

В Днепропетровской области россияне повредили инфраструктурный объект и девятиэтажку. Фото: Лысак

Ранее стало известно, что вчера, 5 июня, примерно в 22:10, российские войска обстреляли двумя авиабомбами УМПБ Д-30СН город Селидово Донецкой области.