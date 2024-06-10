Информация о поражении российского корабля в Азовском море не подтвердилась

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Фото: Суспільне

Информацию о поражении в Азовском море российского большого десантного корабля, распространенная соцсетями в воскресенье, 9 июня, не подтверждают в Силах обороны юга Украины. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук. Об этом сообщает «Укринформ».

«Было сообщение об поражении в Азовском море большого десантного корабля, но эту информацию мы не подтверждаем», — сказал он.

Накануне проукраинский крымский ТГ-канал «Крымский ветер» сообщил, что предположительно в Азовском море подвергся атаке российский корабль.