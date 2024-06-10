Інформація про ураження російського корабля в Азовському морі не підтвердилася

Начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук. Фото: Суспільне

Інформацію про ураження в Азовському морі російського великого десантного корабля, поширену соцмережами в неділю, 9 червня, не підтверджують у Силах оборони Півдня України. Про це в ефірі національного телемарафону розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Про це повідомляє «Укрінформ».



«Було повідомлення про ураження в Азовському морі великого десантного корабля, але цю інформацію ми не підтверджуємо», — сказав він.



Напередодні проукраїнський кримський ТГ-канал «Кримський вітер» повідомив, що, ймовірно, в Азовському морі зазнав атаки російський корабель.