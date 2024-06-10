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На границе с Курской областью РФ произошел стрелковый бой: есть раненые российские военные

10 июня 2024, 17:12

На границе с Курской областью РФ произошел стрелковый бой: есть раненые российские военные

Ночью 9 июня произошел стрелковый бой в 50 метрах от российской границы с Украиной в районе села Гуево Курской области РФ. Об этом сообщил Telegram-канал ASTRA.

Ранения получили двое российских военных: 41-летний захватчик получил огнестрельное ранение грудной клетки, еще одному - 27-летнему оккупанту - прострелили ногу. Обоих госпитализировали.

Напомним, что в ВСУ ответили, перешла ли российская армия канал возле Часов Яра.

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