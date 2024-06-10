На кордоні з Курською областю РФ стався стрілецький бій: є поранені російські військові

Вночі 9 червня стався стрілецький бій за 50 метрів від російського кордону з Україною в районі села Гуєво Курської області РФ. Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

Поранення отримали двоє російських військових: 41-річний загарбник отримав вогнепальне поранення грудної клітки, ще одному – 27-річному окупанту – прострелили ногу. Обох госпіталізували.

Нагадаємо, що у ЗСУ відповіли, чи перейшла російська армія канал біля Часового Яру.