В ВСУ ответили, перешла ли российская армия канал возле Часов Яра

Часов Яр находится под контролем Сил обороны Украины, а российские войска не переходили канал, который там разделяет линию фронта. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Назар Волошин.

По его словам, российская пропаганда еще позавчера-вчера писала о якобы «большом продвижении в Часов Яре и захвате большого участка».

«Это сделано для того, чтобы показывать свои, скажем так, «победы» на том или ином направлении. И ради этого они распространяют видео в социальных сетях. Скажу так: Силы обороны Украины держат Часов Яр, отбивают все российские штурмы и атаки», – отметил Назар Волошин.

Напомним, что в ВСУ рассказали, в направлении каких городов Донетчины россияне пытаются развить наступление.