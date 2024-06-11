Бойцы ВСУ сбили российский Су-25 на Покровском направлении

Украинские военные сбили российский штурмовик Су-25 на Покровском направлении. Фото: Слово и Дело

Украинские военные сбили российский самолет Су-25 на Покровском направлении. Также здесь за сутки были ликвидированы и ранены почти две сотни захватчиков. Об этом сообщил Telegram-канал Сухопутных войск ВСУ.

В Сухопутных войсках отметили, что воины ВСУ продолжают «решительно давать отпор попыткам противника продвинуться в глубину нашей территории, наносят ему эффективное огневое поражение, истощая по всей линии фронта».

С начала суток 10 июня и по состоянию на 22:00 на фронте произошло 81 боевое столкновение.

В ВСУ констатируют, что ситуация остается «напряженной, но контролируемой».

Напомним, 9 июня ВСУ ударили по командному пункту в приграничном посёлке России, откуда руководили наступлением на Харьковщину.