Бійці ЗСУ збили російський Су-25 на Покровському напрямку

Українські військові збили російський штурмовик Су-25 на Покровському напрямку. Фото: Слово та Справа

Українські військові збили російський літак Су-25, а також за добу ліквідували та поранили майже дві сотні загарбників на Покровському напрямку. Про це повідомив Telegram-канал Сухопутних військ ЗСУ.

У Сухопутних військах зазначили, що воїни ЗСУ продовжують «рішуче давати відсіч спробам противника просунутися углиб нашої території, завдають йому ефективного вогневого ураження, виснажують по всій лінії фронту».

З початку доби 10 червня та станом на 22:00 на фронті сталося 81 бойове зіткнення.

У ЗСУ констатують, що ситуація залишається «напруженою, але контрольованою».

Нагадаємо, 9 червня ЗСУ вдарили по командному пункту у прикордонному селищі Росії, звідки керували наступом на Харківщину.