ВСУ ударили по командному пункту в приграничном поселке РФ, откуда руководили наступлением на Харьковщину

Последствия удара по командному пункту в Белгородской области. Фото: «Пепел»

В районе российского поселка Шебекино Белгородской области поражен военный командный пункт. Об этом сообщает Telegram-канал «Досье шпиона». В сети появились фото разрушенного здания на территории базы отдыха, где расположилась 6-я общевойсковая армия (в/ч 31807, Ленинградская обл.).



Вчера, 9 июня, был нанесен ракетный удар по командному пункту.



Командный пункт был развернут на базе отдыха «Нежеголь» (принадлежит Белгородскому государственному университету).

По данным «Досье шпиона», командный пункт выполнял управление подразделениями, которые принимают участие в наступательной операции на Волчанск Харьковской области.

На данный момент, восемь российских офицеров армии считаются пропавшими без вести.



Как пишет Telegram-канал «Пепел», на фото возле командного пункта видно гражданскую пожарную машину, которая выезжала на место происшествия, но в сводке МЧС этого происшествия нет, что говорит о том, что «Нежеголь» использовалась в военных целях.

Ранее мы писали, что в Белгородской области во время обстрела 9 июня один из ударов пришелся по складу боеприпасов, в результате чего возник пожар.