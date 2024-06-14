В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел

Последствия обстрела в Кадиевке. Фото: соцсети

Оккупированная Кадиевка (Стаханов) в Луганской области подверглась обстрелу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.



На месте «прилета» поднялся дым.



Кадиевка находится примерно в 45 километрах от линии фронта.



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