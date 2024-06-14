В оккупированной Кадиевке сообщают про обстрел

Оккупированная Кадиевка (Стаханов) в Луганской области подверглась обстрелу. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
На месте «прилета» поднялся дым.
Кадиевка находится примерно в 45 километрах от линии фронта.
Осторожно! На видео звучит нецензурная лексика
Окупована Кадіївка (Стаханов) Луганської області потрапила під обстріл— Новини Донбасу (@novostidnua) June 14, 2024
Обережно! На відео звучить нецензурна лексика pic.twitter.com/hnar3gx6xU
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