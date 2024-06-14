В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл

Наслідки обстрілу в Кадіївці. Фото: соцмережі

Окупована Кадіївка (Стаханов) на Луганщині зазнала обстрілу. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.



На місці прильоту піднявся дим.



Кадіївка знаходиться приблизно за 45 кілометрів від лінії фронту.



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