В окупованій Кадіївці повідомляють про обстріл

Окупована Кадіївка (Стаханов) на Луганщині зазнала обстрілу. Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
На місці прильоту піднявся дим.
Кадіївка знаходиться приблизно за 45 кілометрів від лінії фронту.
Обережно! На відео звучить нецензурна лексика
Окупована Кадіївка (Стаханів) Луганської області потрапила під обстріл— Новини Донбасу (@novostidnua) June 14, 2024
Обережно! На відео звучатиме нецензурна лексика pic.twitter.com/hnar3gx6xU
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