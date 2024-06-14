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Графики отключений света в субботу будут жестче по всей Украине

14 июня 2024, 18:05

Графики отключений света в субботу будут жестче по всей Украине

Графики отключений электроэнергии во всех регионах Украины станут жестче в субботу, 15 июня. 

Операторы системы распределения (ОСР, облэнерго) уже начали предупреждать своих потребителей, что в субботу графики почасовых отключений будут действовать с 8:00 до 23:00.

К примеру, такие сообщения уже появились в соцсетях  предприятий «Винницаоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», ДТЭК.

Как сообщалось, НАЭК «Энергоатом» 13 июня анонсировала вывод в ближайшее время в ремонт очередного энергоблока АЭС 1000 МВт в рамках выполнения плановой ремонтной кампании в 2024 году. Компания указывала, что учитывая это и рост потребления электроэнергии в июле, дефицит генерации в энергосистеме может увеличиться. 

В последние месяцы «Энергоатом» уже завершил ремонты трех энергоблоков мощностью 2420 МВт из девяти доступных Украине.

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