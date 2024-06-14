Графіки відключень світла в суботу будуть жорсткішими по всій Україні

Графіки відключень електроенергії в Україні стануть жорсткішими в суботу, 15 червня.



Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) вже почали попереджати своїх споживачів, що у суботу графіки погодинних відключень діятимуть з 8.00 до 23.00.



Наприклад, такі повідомлення вже поширили у соцмережах підприємства «Вінницяобленерго» та «Миколаївобленерго», ДТЕК.

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» 13 червня анонсувала виведення найближчим часом у ремонт чергового енергоблоку АЕС 1000 МВт у межах виконання планової ремонтної кампанії у 2024 році. Компанія зазначала, що з огляду на це та на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.



Останніми місяцями «Енергоатом» завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт із дев'яти доступних Україні.