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Графіки відключень світла в суботу будуть жорсткішими по всій Україні

14 червня 2024, 18:05

Графіки відключень світла в суботу будуть жорсткішими по всій Україні

Графіки відключень електроенергії в Україні стануть жорсткішими в суботу, 15 червня.

 Оператори системи розподілу (ОСР, обленерго) вже почали попереджати своїх споживачів, що у суботу графіки погодинних відключень діятимуть з 8.00 до 23.00.

Наприклад, такі повідомлення вже поширили у соцмережах  підприємства «Вінницяобленерго» та «Миколаївобленерго», ДТЕК. 

Як повідомлялося, НАЕК «Енергоатом» 13 червня анонсувала виведення найближчим часом у ремонт чергового енергоблоку АЕС 1000 МВт у межах виконання планової ремонтної кампанії у 2024 році. Компанія зазначала, що з огляду на це та на зростання споживання електроенергії у липні, дефіцит генерації в енергосистемі може збільшитися.

Останніми місяцями «Енергоатом» завершив ремонти трьох енергоблоків потужністю 2420 МВт із дев'яти доступних Україні.

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