Сегодня стабилизационные отключения света начнутся раньше — «Укрэнерго»

В пятницу, 14 июня, стабилизационные отключения света в Украине начнутся раньше. Об этом сегодня сообщает «Укрэнерго».
Отмечается, что графики отключений будут применяться уже с 14:00 и продлятся до 22:00.
«В случае перемен, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале», — сообщили в «Укрэнерго».
В компании объяснили, что более раннее применение графиков стабилизационных отключений света связано с ростом потребления в восточных регионах, а также снижена работа СЭС в западных областях.
Ранее сообщалось, что 14 июня во всех регионах Украины применят графики почасовых отключений электроэнергии с 18:00 до 22:00.
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