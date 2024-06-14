Сегодня стабилизационные отключения света начнутся раньше — «Укрэнерго»

Свет в Украине сегодня начнут отключать раньше

В пятницу, 14 июня, стабилизационные отключения света в Украине начнутся раньше. Об этом сегодня сообщает «Укрэнерго».

Отмечается, что графики отключений будут применяться уже с 14:00 и продлятся до 22:00.

«В случае перемен, будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале», — сообщили в «Укрэнерго».

В компании объяснили, что более раннее применение графиков стабилизационных отключений света связано с ростом потребления в восточных регионах, а также снижена работа СЭС в западных областях.

Ранее сообщалось, что 14 июня во всех регионах Украины применят графики почасовых отключений электроэнергии с 18:00 до 22:00.